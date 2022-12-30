Норвежский шахматист Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу

Фото: ТАСС/AP Photo/Kamran Jebreili

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по блицу, одержав победу на турнире в Алма-Ате.

В 21 туре действующий чемпион мира по классическим шахматам набрал 16 очков. Его ближайший преследователь, американец Хикару Накамура, стал вторым с 15 очками. Третье место занял представитель Армении Айк Мартиросян (15).

Российский шахматист Даниил Дубов набрал 14,5 очка и занял шестое место, Алексей Сарана (14,5) – седьмое, Владимир Федосеев (14) – восьмое, Владислав Артемьев (13,5) - десятое.

В 2021 году российская шахматистка Александра Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу в Варшаве. Спортсменка набрала 12,5 очка, уступив представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой (14 очков).

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