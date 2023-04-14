Теннисист Медведев ответил Звереву на обвинения в нечестной игре

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Российский спортсмен Даниил Медведев раскритиковал слова теннисиста из Германии Александра Зверева, который назвал его одним из самых нечестных игроков в мире. Об этом сообщает РБК.

В ходе пресс-конференции после поражения в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло Медведев заявил, что считает 90% игроков чемпионата друзьями. При этом с 50% участников он просто в отличных отношениях.

"Поэтому я обычно чувствую себя плохо, когда что-то происходит на корте, и, скажем так, я играю не совсем честно, потому что знаю, иногда это действительно так. Здесь же могу сказать, что Саша живет в своем собственном мире", – отметил Медведев.

Спортсмен рассказал, что к нему подходили другие игроки и шутили на тему его нечестности. Медведев поделился, что у немца после поражений можно взять десятки интервью, в которых он будет говорить странные вещи.

После поражения в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте‑Карло с результатами 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) Зверев назвал россиянина одним из самых нечестных соперников в мире. Поводом для этого послужили действия Медведева, который во время смены сторон убрал опору, поддерживающую сетку. На эти действия судья не вынес предупреждение.

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