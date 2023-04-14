Немецкий спортсмен Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире

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Олимпийский чемпион по теннису из Германии Александр Зверев назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых нечестных соперников в мире. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Накануне немецкий спортсмен проиграл представителю РФ в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте‑Карло с результатами 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Матч длился более трех часов. В конце второго сета Медведев во время смены сторон убрал опору, поддерживающую сетку. На эти действия судья не вынес предупреждение.

"Я очень серьезно отношусь к честности и спортивному духу. К сожалению, у Даниила ничего этого нет. Он идет на все возможное, когда проигрывает. Я крайне разочарован этим. Было множество моментов, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, после чего он пытался что‑то сделать", – заявил Зверев.

Немецкий теннисист подчеркнул, что честность всегда должна быть частью спорта. Он также напомнил историю соперничества Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, чья конкуренция ценилась во всем мире. По словам Зверева, они всегда были честны друг перед другом. Однако, считает представитель Германии, этого нельзя сказать о Медведеве.

До этого россиянин обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в финале турнира серии "Мастерс" в Майами. Благодаря этой победе он завоевал уже четвертый титул в сезоне и 19-й – в карьере.

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