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00:18

Спорт

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Фото: AP/TAСС/Seth Wenig

Даниил Медведев победил Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Российский четвертьфинал завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

В полуфинале ему предстоит сыграть с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Алькарас является первой ракеткой мира. Ранее Медведев уступил ему в полуфинале Уимблдона.

До этого сообщалось, что Медведев проиграл Звереву в третьем круге "Мастерса" в американском Цинциннати. Тогда встреча на корте продлилась 2 часа 32 минуты, российский теннисист уступил немецкому игроку со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Два россиянина встретятся в 1/4 Открытого чемпионата США по теннису

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