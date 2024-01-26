Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) у спортсмена из ФРГ Александра Зверева.

Состязания проходят в Мельбурне. Матч закончился с результатом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева, посеянного под третьим номером. В свою очередь, у Зверева был шестой номер посева.

В финальной игре российский спортсмен сразится с представителем Италии Янником Синнером (четвертый номер посева). Последний выиграл у действующего победителя турнира серба Новака Джоковича.

Ранее стало известно, что Медведев победил в Australian Open поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала. Российский атлет обыграл соперника с результатом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

До этого Медведев занял первое место в рейтинге ценности персональных брендов российских спортсменов по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. Кроме того, в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) он стал лучшим из россиян, заняв третью строчку.

Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису