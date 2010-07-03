В Парке Горького начался гастрономический фестиваль

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Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская
В Парке Горького стартовал музыкально-гастрономический фестиваль "Бургер фест", праздник приурочен к Международному дню гамбургера.
Для гостей фестиваля на площадке работают 30 ресторанных шале, которые предлагают широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.
Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, почти в любом шале предлагают специальное меню, а также скидку на свою продукцию.
Фестиваль бургеров продлится сегодня до 22:00. В музыкально-гастрономическом празднике с 12:00 до 18:00 примут участие известные диджеи и артисты: DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие.
Ранее сообщалось, что участники "Бургерфеста" в Парке Горького будут готовить до 1,5 тысячи бургеров в час. Почти все участники фестиваля подготовили для своих гостей скидки, а кто-то разработал специальное меню для "Бургерфеста". Также некоторые участники приготовят хот-доги по собственному рецепту.
Международный день гамбургера отмечают на Пушкинской набережной Парка Горького.
В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.
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