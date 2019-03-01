"Депо": 10 самых интересных корнеров

В феврале в Москве запустили самый амбициозный для российского ресторанного рынка проект – "Депо". Давать какие-то оценки корнерам в главном здании еще рано – ремонт идет то тут, то там, многих блюд в меню пока нет, а некоторые точки вообще еще не открылись. Проект свеж и пахнет краской. Но любопытство – блюдо, которое уж точно надо подавать горячим. Ресторанный критик Елена Полякова рассказывает, что стоит попробовать в главном здании "Депо. Москва" прямо сейчас.





"Бэтмен и Узбеки"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Звезда павильона. Идеально скроенное рыночно-фудкортовое меню из шести-семи сытных и совсем недорогих блюд. Самса, манты, плов, шурпа. Первыми разлетаются пирожки-самсы с бараниной – наиглавнейший хит не только корнера, но уже и всего рынка. При цене 90 рублей за самсу и 100 рублей за 100 граммов плова – ничего удивительного. В моем рейтинге – место, ради которого я бы пришла в "Депо", и не раз.

Sebbs

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Отличные бургеры и стейки повара-австралийца Себби Кеньона. Именно он руководит кухней Steak it Easy, хотя сейчас, кажется, постоянно дежурит у себя в лавке. Если выстоите очередь (а в час пик ожидание может занять до получаса), берите стейки и чизбургер с пивом. Готовят пока что честно и с душой. Бургеры отличные и в среднем обойдутся в 350 рублей.

Crema

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прямо у главного входа варят отличный кофе. Его, правда, мало кто сразу замечает – взгляд упирается в большую витрину с эклерами, и они тоже стоят остановки. Crema – производство эклеров, а плюс ко всему еще и небольшая сеть кофеен Caffe Del Parco, так что за кофе можете быть спокойны.



Берите припудренный золотом эклер со вкусом Сникерса под чашечку эспрессо – идеальная пара. Правда, цена на десерты довольно высокая, около 250 рублей за штуку.





"Хелло пипл"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Новинка "Кофемании" – озорной и яркий проект, где ставку сделали на дружелюбие и молодость команды. Действительно, про блюда и кофе рассказывают с таким волнением, как будто читают со сцены Ахматову или Бродского. Такое отношение подкупает.

Пока что точно лучшее место для завтрака по нескольким причинам: удобно устроиться за столом, большие окна и светлое пространство, неплохое меню, куда включили скрэмбл с тостом, авокадо с яйцом, зерновой тост, запеканку-чизкейк, матчу на белом шоколаде со съедобными блестками и какао с мороженым в конце концов. Все настолько жизнерадостно как визуально, так и в обслуживании, что утру с таким завтраком суждено стать добрым. Средняя цена на блюдо выше, чем на рынке (завтрак – 350–500 рублей за порцию), зато есть удобные столы и приветливая команда.





"Конек"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Бутерброды и пельмени – конек в "Коньке". Набор хоть и простой, зато их автор – уважаемый в Москве и за ее пределами шеф Андрей Шмаков: он же руководит кухней отеля "Метрополь" и ресторана SAVVA.



Берите пельмени с уткой или с крабом, бутерброд с лососем, балтийскими шпротами или с селедкой и свеклой. В целом, можно брать любой бутерброд или любые пельмени – все варианты хороши. В будущем обещают еще больше интересных блюд, домашние соления и наливки.





StallbyBerezova

Это вам не самсу трескать – здесь все серьезно: красивые подачи, сложные блюда и натуральные вина в карте. И даже заявленный в меню "фиш энд чипс" пусть не вводит вас в заблуждение – в местной вариации никакого guilty pleasure с жирным соусом.



Меню коротенькое, определяться легко: луковый суп, сельдерей с брынзой, мятой и салатом романо, гречневая лапша с боттаргой и желтком конфи, крем-брюле с тыквой, лемонграссом и кокосовой стружкой. Цены в среднем 350–700 рублей за блюдо.





Tsomi

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Грузинское гостеприимство, чебуреки, хачапури и пончики с кремом – если коротко, то как раз за этим списком сюда стоит отправиться. В лавке пекут свежий хлеб в печи тонэ, жарят разные хачапури, в том числе фирменный аджарский с меньшим количеством теста и тонкой корочкой. Средняя цена за блюдо – 300–400 рублей.





"Дим Самыч"

Фото: Елена Полякова

Китайский конвейер дим самов, хоть и в микроскопическом формате, но наблюдать за работой поваров можно долго. Дим самы отличные, даже если вы не поклонник, оцените, какое тоненькое и нежное тесто здесь готовят.



Подают три вида: классические китайские, гонконгские и димсамы побольше, и с бульоном – сяо лун. Хиты продаж уже сейчас: грибы шиитаке с древесными, креветка с имбирем, овощи с устричным соусом – это из классических китайских. Из гонконгских – креветка с водяным каштаном и крабовые с чили. Цена за штуку от 70 до 140 рублей, лучше наберите разных и не меньше пяти – они очень легкие, на зубок.





Mollusca

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Недавно писали про эту вотчину мидий на Патриках, как подоспел филиал в "Депо". Выбор соусов здесь меньше, не 101, как во флагманской точке, но для рынка в самый раз, тем более, что и цены пока немного ниже.



Мидии, много соуса, картофель фри и поджаренный хлеб, чтобы собрать остатки из миски – идеальный набор. Лучше всего брать мидии из раздела "Сливочные" или "Азиатские". Цена порядка 800–1000 рублей за 500 грамм. Кроме них стоит попробовать креветки попкорн или чебуреки с крабом – по 500 рублей за порцию. Дорого, но зато толково и сытно.





"Туристы"





Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Новый бар, который сделала очень опытная команда – на их счету громкие проекты вроде Door19, 15 Kitchen+Bar и "Иностранцы". Концепция места близка к уже имеющемуся опыту: каждую неделю здесь гостят бармены со всего мира, всегда разные, главное – талантливые, успешные, модные и общительные. График расписали уже на четыре месяца вперед. Работает бар каждый день с полудня и до самого утра. В карте есть и классические коктейли, и авторские, и привозные.

Найти его в "Депо" – отдельный квест: проходите в конце зала, мимо рыбного павильона, выходите из него в служебное помещение, направо, мимо баков и вверх по лесенке. Команда умеет делать атмосферу и находить таланты – за напитки можете быть спокойны. Важный плюс – выступления джазовых музыкантов и диджеев.

Елена Полякова