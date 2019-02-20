Без ножа: 10 мест, где можно (и нужно) есть руками

Отставить в сторону благородные манеры иногда невредно. Собрали 10 ресторанов и кафе, где коронные блюда рассчитаны на душевные посиделки и еду без приборов.





Greek Freak – блюда в пите

Фото: facebook.com/Greek Freak



Греческое кафе со стритфудом, которое открыли отцы-основатели Molon Lave. Главная прелесть – блюда в пите. Кроме того, что их, безусловно, можно и нужно есть руками, они еще и великолепно получаются у местных поваров. Лучший вариант – пита с бараниной "Циклоп" или с мраморной говядиной "Зевс". Для большей радости прямо в питу добавьте картофель фри – не пожалеете. Всего шесть разновидностей, цена – 250-310 рублей.



Рождественка, 5/7





Cutfish – темаки роллы

Роллы можно есть не только палочками, в Японии официально, несмотря на всю любовь к эстетике и красоте, придумали вариант хенд-роллов, или темаки – кулечки из водорослей нори с рисом и разными начинками. Есть их, естественно, удобнее и проще руками, орудовать палочками уже не позволяют размеры.



В японских или западных ресторанах гости даже могут сами себе собрать такой ролл и тут же съесть. В этом модном азиатском ресторане вам предложат уже собранные версии, зато в большом разнообразии – более 15 видов. Довольно большое количество риса требует уверенного аккомпанемента, так что брать лучше что-то пожирнее: японского угря с авокадо, тунца торо, рыбу-меч или тигровые креветки. А вот гребешком особо не побалуешься – в роллах такой сборки вы его совсем не заметите. Стоимость порции – от 300 до 1300 рублей, в зависимости от ценности завернутых ингредиентов.



Петровка, 12, строение 1

Большой Козихинский переулок, 17





Laffa Laffa – израильская шаверма

Фото: facebook.com/Laffa Laffa

Шаурма, или, как говорят в Петербурге, "шаверма". Несмотря на то, что изобрели ее на Ближнем Востоке, всем русским она уже как родная. В этом маленьком и очень простом кафе готовят несколько видов в тонкой лепешке лаффе или в пите. Мы голосуем за тонкую лепешку и начинку из курицы. Хотя в вашем распоряжении окажутся и начинки с фалафелем, сыром, картофелем или баклажанами. Стоимость одной штуки – около 300-350 рублей.



Малая Бронная, 4

Мячковский бульвар, 3а





Three Ducks – паровые булочки бао

Фото: facebook.com/Three Ducks

Китайская версия бургера готовится на основе паровых булочек, внутрь которых кладут разные начинки. Кстати, изначально паровые китайские булочки имели несколько другую форму, но для удобства поедания на ходу их стали делать в виде сэндвичей. Такая основа меньше выпячивается, чем булочка в бургере, о вкусе бао вы едва ли будете столько же спорить. При этом она лишь обрамляет вкус начинки, которая может быть какой угодно! В этой маленькой лавке на Даниловском рынке всего две разновидности. Лучше всего хватать титульный продукт – утку. Чрезвычайно сытное блюдо при цене в 350 рублей.



Мытная, 74





Фаренгейт – шаурма с рваной уткой и закуски

Не все же по лавкам ходить, можно и в красивом ресторане поесть руками. Местный шеф Виктор Титов тоже готовит шаурму, но только в более азиатской версии: рваная утка и пряный тайско-китайский соус. Чеснока будет немало, готовьтесь, но и вкус такой фантастический, что сложно себе отказать. Кроме этого, в меню есть лобстер-бургер и целая вереница закусок, которые подают на разных чипсах и мини-лепешках: тартар из говядины, копченый угорь. В эту же компанию запишите и отличный фалафель из киноа. Подо все это великолепие берите местные коктейли: шеф-бармен в Фаренгейте на редкость талантлив.



Тверская, 26





Mollusca – мидии в соусах, картофель фри и багет

Фото: facebook.com/Mollusca на Патриках

Титульный продукт этого кафе на Патриках – мидии. Готовят их практически в миллионе соусов, которые примерно на пятом уже перестаешь отличать друг от друга. Главное не это! Берите ведерко мидий, лучше сразу килограмм, к нему отгрузят великолепный картофель фри и хлеб. Сперва расправляетесь с ракушками, затем жадно доедаете соус с хлебом и картофелем. Запивать – строго разливным пивом! Благо оно тут в большом разнообразии.



Большой Козихинский переулок, 19/6





Раковая на Тишинке – раки

Фото: facebook.com/Раковая на Тишинке

В продолжение рыбно-морской темы – раки! Уж этих зверей вы точно не сможете есть вилкой с ножом. В этом ресторане половина меню заточена под то, чтобы есть руками: хрустящие куриные крылышки, хрустящие караси, фирменная шаверма с крабом и тако с северным лососем, сет русских бутербродов или горячие острые креветки.

Но, конечно, идут сюда в первую очередь на раков и пиво. В меню – российские раки в разных соусах, которых тут примерно полтора десятка. Хотя лучше классически отваренных или приготовленных в пиве сложно что-то придумать. Десерт – под стать: орешки со сгущенкой, которые вы тоже легко съедите без приборов.



Тишинская площадь, 3





Винный базар – тапас

Фото: facebook.com/Винный базар

Ресторан-бар, где главная еда – это вино. Каждый бар сети отличается своей атмосферой и своими блюдами, но особенно хорошим вышло "отделение" на Пречистенской набережной. Мы уже писали , что там и потанцевать хорошо, но, кроме танцев и вина, там отличный finger food. Именно так называется один из разделов с небольшими закусками. Креветки в попкорне с соусом карри, креветки в кокосе с тайским соусом, чипсы из батата с трюфельным майонезом, мини-тако, а также брускетты и небольшие закуски на багете – все для того, чтобы вы схватили еду руками и понеслись танцевать. Редко где с жанром мини-закусок справляются так хорошо, без уклона в дешевый кейтеринг. Так что попробуйте, даже если нет плана плясать всю ночь. Самое важное, что вино рядом! Цены на блюда варьируются от 200 до 500 рублей.



Пречистенская набережная, 15, строение 2

Veladora – тако и тостада

Секретный бар в закоулках Покровки, где готовят превосходную мексиканскую еду – стритфуд по большей части. Тако, кесадилья и тостада, все равно что бутерброд – резать ножом и вилкой – не комильфо. Тем более, что порции небольшие и легко залетают в рот, да еще и под местные коктейли на мескале. Чтобы готовить более аутентичную еду, команда бара выбралась в Мексику на длительное время. Поездила, попробовала, разведала рецепты, да еще и регулярно привозит сюда мексиканских поваров. Берите тако с говяжьими щечками или свининой, можно выбрать авторские от одного из приглашенных поваров. Стоимость порции все равно умещается в 300 рублей.



Покровка, 2/1

Pinsa Maestrello – пинца

В Италии пиццу положено есть руками, но если классическую (диаметром 30 сантиметров) вам будет еще совестно взять с тарелки, то эту небольшую римскую пиццу невозможно есть приборами – руки сами к ней тянутся. Осилить пинцу одному – посильная задача практически для каждого. Скорее, вы даже попросите добавки!



В меню – почти два десятка разновидностей, хотя есть и всеобщие фавориты: "Маргарита" (конечно!), "Калветти" с прошутто котто, Milky Way с рикоттой и медом. Одна пинца обойдется в 350-550 рублей.



Покровка, 16

Мытная, 74

Елена Полякова