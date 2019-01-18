9 ресторанов и 1 бар – еда и танцы в одном флаконе

Десятка лучших мест с достойной кухней и танцполом.

Клава

Один из лучших баров с танцами в Москве, свою репутацию он зарабатывал в течение восьми лет, пока радовал всех вечеринками на Малой Бронной. Недавно "Клава" съехала на новую "квартиру" – бар заново открыли на Петровке. Еду здесь не готовят, только коктейли, в карте порядка 100 наименований – все превосходного качества. За него придется платить – напитки обойдутся минимум в 650-700 рублей.

Места стало больше, хотя тесно здесь по-прежнему, и разойтись в танце вам все равно не удастся. Правда, плясать здесь одно удовольствие. Музыку ставят от 70-80-х и до наших дней, от Ветлицкой и "Дельтаплана" до модных хитов. Больше всего этот бар, конечно, любит поколение babyboom середины 80-х.

Петровка, 20/1

ДНК

Ресторан, который открыл популярный рэпер Джиган, по вечерам превращается и в танцплощадку. Меню большое, кухня авторская, но с явным уклоном в азиатские "напевы": хэнд-роллы, хрустящие креветки, тартар из тунца с кокосовым молоком. Для поддержания статуса рэп-звезды (или просто для привлечения внимания) в меню завели и золотую шаурму с морепродуктами, а бургерам дали соответствующие названия – bro и hype. Закуски, в том числе суши, роллы и сашими, обойдутся в среднем в 400-700 рублей, за горячее придется отдать около 1500, а бургеры и шаурму здесь оценили в 420-890 рублей.

Музыкальное наполнение соответствует владельцу – в программе, по большей части, хип-хоп исполнители. Планируют концерты молодой поросли и звезд, например, 2 марта в клубе-ресторане выступит FEDUK. Между прочим, здесь проходят и регулярные вечеринки: каждую субботу – Geegun Urban Night, диджеи – по пятницам. Отлично подойдет для молодежи, которая фанатеет от хип-хопа и r-n-b.

Рочдельская, 15, строение 1

Community

Мультиформатное пространство – под одной крышей сразу организовали несколько проектов: бар, театральную площадку, где проходят выступления разного рода, ресторан, чайную комнату и lounge со смузи.

Вечеринки с танцами проходят регулярно: диджеи и танцпол вам обеспечены! По части еды и напитков и того лучше: в баре смешивают коктейли в соответствии со всеми последними трендами: низкоалкогольные или low abv, травянистые и с редкими ингредиентами. Меню здесь занимается Джакомо Ломбарди, шеф-итальянец, который долгое время возглавлял кухню ресторана Ugolek. Подход у него современный, на стыке Италии и Азии: димсамы с рикоттой и трюфелем, теплый осьминог с соусом перикара, кейл с романо и соусом из анчоусов – небольшое меню, очень характерное для любого мирового мегаполиса.

Сдобрен проект отличным дизайном, барная зона начисто стирает ощущение, что Москва хоть как-то отстает от Нью-Йорка или Лондона. Цены, правда, тоже ближе к лондонским, закуски – от 600 рублей, горячее – около 1000-1200.

Космодамианская набережная, 2

Винный Базар. Танцы

Один из самых приятных винных баров в Москве. Владельцы проекта позаботились о том, чтобы было где и игристого редкого пригубить, и немного поскакать под звуки современной поп-музыки.

Главная ценность места: наличие большого выбора пузырьков со всего света: петнаты, кава, просекко и шампанское – собрали все самое модное.

Небольшое меню сыграно отлично – большей частью в нем небольшие закуски, которые удобно есть даже в танце: креветки в попкорне с соусом карри или в кокосе с тайским соусом, миниатюрные тако, и несколько салатов и горячих. Порции не слишком большие, но и цены не космические: закуски – от 150 рублей, а горячее можно взять рублей за 700-800.

Каждую пятницу и субботу выступает диджей, хоть места и не так много, но это не мешает. Главное, атмосфера – очень легкая и живая.

Пречистенская набережная, 15/2

MODUS

Большой проект на Плющихе, почти тяжеловес. Три этажа, а летом еще и огромная веранда во дворе и на крыше. Представьте, как здесь можно развернуться: места хватает, чтобы закатывать полноценные концерты, на втором этаже для этого есть и сцена, и гигантский экран, и танцплощадка. Звезды выступают примерно раз в месяц, а между ними по пятницам играют диджеи.

Прибавьте сюда большое меню, в котором можно найти предостаточно интересных авторских блюд. Шеф-повар Андрей Колодяжный известен тем, что знает наперечет дикие травы нашей родины. Многие из них он включает в свои блюда, которые, кстати, регулярно обновляются по сезону. Для знакомства с его кухней обратите внимание на раздел "Сезон-Ботаника", в нем можно встретить кашу из пророщенной пшеницы с молодым хвощом, слайсы ферментированного сельдерея со шпинатом и цветочным маслом. Разброс цен позволяет маневрировать: можно найти закуску и за 300-400 рублей, и за 700, и за 1200.

Если к диким травам вы пока не готовы, присмотритесь к простой классике: оливье с телячьим языком или куриным котлетам с картофельным пюре и сырным соусом.

1-й Тружеников переулок, владение 4

Магадан

Рыбный ресторан Аркадия Новикова, где помимо плато с креветками, еще и концерты закатывают. На выходных выступают музыканты, играют диджеи, а кухня работает всю ночь.

В перерывах между танцами обязательно берите магаданские креветки, мини-чебуреки с крабом, брускетту с бычками в томатах, черноморскую сельдь и фирменный крабовый салат "Магадан". В среднем закуски здесь обойдутся в 550-1000 рублей. Музыка в основном российская, так что отлично подойдет для выхода, если в вашей компании любят Лободу и Лепса. Танцы – со среды по воскресенье.

Берсеневский переулок, 3/10, строение 8

На волне

Когда-то здесь гремел клуб Soho с его легендарными вечеринками. Но теперь он стал рестораном – днем здесь чинно обедают офисные сотрудники, а по вечерам приходят на свидания парочки. Вечеринки, правда, в Лету не канули и тоже проводятся, хотя уже и не так, как лет 10 назад, пафоса с тех пор поубавилось.

В большом меню обратите внимание на очень неплохой раздел китайской кухни, для работы над ним в ресторан пригласили повара-китайца. Смело берите воки, например, с курицей кунг-пао, фирменные момо (разновидность китайских пельменей) с начинкой из свинины или дим самы. Воки стартуют от 500 рублей, дим самы – от 300 рублей за порцию.

Саввинская набережная, 12

Владивосток 3000 и Мумий Тролль Music Bar

Музыкальный бар с превосходными дальневосточными морепродуктами, полноценной концертной программой и кухней, которая работает 24 часа.

С четверга по субботу здесь дают концерты. Среди исполнителей – Uma2rman, Pompeya, Iowa, Гриша Ургант, Владимир Пресняков, "Мультфильмы" и другие, или любимцы публики Федя Фомин и DJ Грув. Живая музыка, отличный звук и достаточное пространство – для танцев в самый раз.

При этом здесь большой выбор рыбы и морских гадов, которые прямиком везут из Владивостока. Свежесть продуктов позволяет много готовить крудо (сырым), так что помимо концерта, сможете насладиться и чистым вкусом. Тем более, что цены на все это богатство ниже средних: от 590 рублей – за крабов, от 350 – за кальмаров на гриле или 880 рублей – за сотэ из вонголе.

Задерживаться в баре советуют подольше – с раннего утра вам уже приготовят завтрак. Идеально для меломанов и любителей живых концертов, которые при этом знают толк в крабах, вонголе и гребешках.

Тверская, 7

Оджахури

Двухэтажный грузинский ресторан на Садовом кольце, где есть и караоке, и длинное меню – составлено сплошь из фаворитов. Отличные хачапури и грузинские закуски: аджапсандали, лобио из гурийской капусты, сациви из курицы, сулугуни в кеци и соления. А на горячее – чкмерули из курицы, чанах из телятины и домашние купаты. На все про все уложитесь в 400-700 рублей за блюдо.

Место, конечно, больше про еду, но музыка – важная часть грузинской культуры, так что танцуют и поют тут со вторника и вплоть до воскресенья. В репертуаре мелодичные грузинские песни, а также советско-русская эстрада и западная поп-музыка 70-90-х годов. Самое то, если у родителей юбилей или старшему поколению захочется вспомнить молодость и при этом неутомительно посидеть за большим столом. Для самых активных гостей есть отдельный зал с караоке.

Садовая-Черногрязская, 22

Rose bar

Бар на крыше в самом центре столицы, в котором регулярно случаются поводы потанцевать, и здесь легко натолкнуться на старый хит группы "Руки вверх". Есть сцена и пространство под танцы, пусть и небольшое, но гости используют его на все сто.

Вечеринки с диджеями проводят по пятницам, а раз в месяц выступают артисты. 8 февраля, к примеру, в афише стоит выступление группы "Дискотека Авария".

Меню интернациональное, хотя главный упор сделан также на морепродукты: креветки, мидии и крабов. Самое правильное здесь – взять что-то односложное: фаланги краба, буррату с помидорами или камбалу на гриле. Для центра цены средние: закуски – по 600-800, горячее – по 700-1600 рублей.

Большая Дмитровка, 20/1

Елена Полякова