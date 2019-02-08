10 "секретных" ресторанов Москвы

В Москве много хороших мест, которые не на виду: чтобы их найти, нужно точно знать маршрут – между какими домами пройти, в какую подворотню свернуть и в какую дверь постучать. Сдаем самые ценные пароли и явки.

Nha

Во дворах вокруг Столешникова переулка и Кузнецкого Моста можно найти массу интересного: магазинчики, бары, не говоря уж о кальянах и дискотеках. Есть и три в одном – кафе, бар и клуб. Вьетнамское кафе Nha днем кормит сытными супами, по вечерам устраивает вечеринки и кинопоказы под вьетнамские блюда из небольшого меню в окружении неонового света.



С меню все просто, решение примете быстро: всего-то видов семь немов (они же спринг-роллы), примерно столько же салатов, есть несколько закусок под пиво и еще немного десертов. Немы есть и жареные, и свежие, а хит всех хитов – нем сонг с креветкой и манго, но стоит обратить внимание и на другие виды: нем га с курицей, или жаренный нем с мясом – нем ран. Хороши салаты, например, классика – вегетарианский ном сен со стеблем лотоса и манго, если нужно что-то поплотнее – салат с курицей или с угрем. Конечно, огромную миску фо бо вы здесь тоже найдете, летом команда даже придумала готовить его холодным. Цены – от 350 до 600 рублей.



Столешников переулок, 6, строение 3



Лепим и Варим

Соскучились по домашним пельменям или вареникам? Тогда вам снова на Столешников. Аккурат между бутиками Miu Miu и Loro Piano заворачиваете в арку, там – прекрасное заведение, простое до предела. В меню – пельмени и вареники вроде "Мамин Сибиряк" с говядиной и свининой или "Вишневая девятка", соответственно, с вишней – названия все довольно ироничные. Всего в меню 12 видов, в том числе с креветками, крабами, с черным тестом или с сыром моцарелла. К тому же можно взять с собой полуфабрикат – это точно лучше, чем в магазине. Стандартная порция в среднем обойдется в 170-450 рублей, можете сразу взять большую, чтобы не вставать два раза.

Проторенную к "Лепим и Варим" дорожку есть смысл запомнить – в том же дворе в подвальчике открыли собрата "Лепим и жарим". Идея та же, но только уже с чебуреками.



Столешников переулок, 9, строение 1



Camorra Pizza e Birra

Чисто питерская история: пицца + пиво + атмосферный дворик. Первое место открыли несколько лет назад в центре Петербурга, а года полтора назад нашелся дворик и в Москве и, конечно, в самом "петербургском" районе – Китай-городе.



Пиццу готовят на тоненьком тесте по фирменному рецепту, всего семь видов, в том числе и закрытая пицца кальцоне. Запивать предлагают пивом – оно здесь в большом количестве, разливное – от русских пивоваров AF Brew или бутылочное – со всего света. Пицца обойдется в 380-490 рублей.



Большой Спасоглинищевский переулок, 9/1, строение 10



"Север"

Простой и уютный бар во дворах на Страстном бульваре. Сворачиваете с бульвара в арку, а там целый ресторанный кластер. В этом явный упор на рыбу и морепродукты, а к ним большой выбор разливного или бутылочного пива.



Меню небольшое, но умудрились сделать его довольно разнообразным – с миру по нитке. Для старта – брускетты, на закуску – и олюторская сельдь, и форшмак, и магаданские креветки на льду. Есть четыре рыбных супа с палитрой от американского чаудера до азиатского том-яма. А на горячее можно выбирать от пасты или пельменей до бургеров и кальмаров на гриле. Цены выше 700 рублей за блюдо здесь в принципе не поднимаются.

Страстной бульвар, 4, строение 3



Veladora Bar

Во дворах на Покровке работает секретный мескаль бар, но одним мескалем сыт не будешь, так что команда серьезно поднаторела в мексиканской кухне. Поехали на родину тако, поучились у поваров, организовали гастроли мексиканцев у себя – двусторонние переговоры, в общем. Главное, что без галстуков.



Итог таких международных отношений – один из самых популярных баров с хорошей мексиканской едой. В основном меню есть небольшие закуски: такос, тостадос, гуакамоле, кесадильи – все рублей по 200-300 за порцию. C четверга по субботу в отдельном зале накрывают ужины. На ближайшее время меню включает инфлатиду с тартаром из говядины, флаюту из сладкого картофеля, цветы какао, кейл чичарон, рекасон, гусано и еще целую вереницу непонятных названий – самое удачное место, чтобы в них разобраться. Стоимость сета из шести блюд – 2500, укороченная версия из четырех блюд обойдется в 1500 рублей.

Покровка 2/1, строение 1



Mitzva

Ближневосточная кухня в формате секретного "масонского" бара во дворе на Пятницкой улице. Конечно, масонство – это антураж, но как ни крути, а интерьер здесь очень пестрый и колоритный, от серых дней спасает однозначно.



Не смотрите, что там смешивают отличные коктейли, там еще и хумусом накормят, да и вообще, как гласит меню, здесь можно не просто поесть, а "основательно поесть" – именно так и назвали раздел с основными блюдами. Из хитов: ассорти закусок "Мезе" с домашней мацой и хлебом хала, запеченная цветная капуста с сыром лабне, пирожки бурекасы с разными начинками, шварма с индейкой, три вида хумусов. На горячее здесь можно даже тажином побаловаться. Цены в среднем составляют 350-500 рублей за закуски и 750-820 – за основное блюдо.

Пятницкая, 3/4, строение 1



Nегодники

На Патриках тоже многое скрыто, например, есть бар во дворе на Малой Бронной, где все без сахара – буквально. Отличное место, но про него расскажем в другой раз. А пока – симпатичный ресторан на Спиридоновке, который укрылся во дворе за оградой, летом он особенно незаметен, так как его скрывает еще и зелень.



В Nегодниках готовят отличные завтраки, а на весь зал – всего-то стола четыре. С учетом, что место в закоулке, утром в ресторане особенно тихо и умиротворяюще. Идеально прийти на завтрак с подругой или на романтическое свидание. Берите сырники, яйцо пашот с лососем или панкейки. Основное меню почти полностью посвящено рыбе, есть раздел с сырыми морепродуктами, а также хороший выбор шампанского и тихих вин под него. Цены достаточно высокие, но и качество им соответствует. Завтрак – по 350-600 рублей за блюдо, закуски – по 500-700, основные блюда – по 1500-1600 рублей.



Спиридоновка, 26 (вход с Большого Патриаршего)



Вермутерия

Хорошо, что правильной и качественной пиццы становится больше – еще одно место во дворе, где пекут почти дюжину разновидностей. Помимо пиццы, есть небольшое меню с пастой, закусками и в целом средиземноморской направленностью. Сочетать лучшую из диет предлагают с вином, но самое главное – с коктейлями на вермутах или с вермутами в чистом виде – в карте их больше 20 разновидностей, в том числе и собственного приготовления.



Для начала знакомства с меню стоит взять пиццу "Четыре сыра" или "Маргариту", а для продолжения – с телячьими мозгами и баклажанами или с крабом том ям. Кроме пиццы, смело заказывайте пасту. Руководит процессом здесь бренд-шеф из Италии Карло Греку.

Большой Путинковский переулок, 5



Кондитерская Олега Ильина

Небольшая кондитерская с обратной стороны (нет, не Луны) высотки на Баррикадной. Основатель – кондитер Олег Ильин, который в свое время победил во всех возможных конкурсах и основал свою именную кондитерскую довольно давно. На витрине выставлен не весь ассортимент с сайта, но выбор всегда очень большой. От традиционных "Эстерхази" и "Медовика" до всевозможных муссов разных форм и цветов, покрытых бархатным напылением. Можно заказать торт, что, кстати, делают многие гости, купить миндальное пирожное макарон или домашнее варенье.



Кроме сладостей, здесь готовят завтраки, бизнес-ланчи и вообще меню довольно большое. Десерт или пирожное в среднем стоит 250-400 рублей.



Кудринская площадь, 1



Method Beer

Это молодежное место в районе метро Таганская – часть кластера "Смена 2.0". В основе концепции: пиво, здесь его разливают из 20 кранов, в сочетании с авторскими закусками.



Меню нет, выбор блюд меняется постоянно, о чем команда бара сообщает в своих соцсетях, хотя и не всегда с завидной регулярностью. Например, на днях в баре готовили начос с гуакамоле и кус-кус с печеными овощами и фетой. Цены держатся в пределах 250-350 рублей. Открывается бар в 16:00.



Товарищеский переулок, 4, строение 2

Елена Полякова