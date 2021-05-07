Эксперт назвал алкоголь, который нельзя пить натощак

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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн считает, что особенно вредно выпивать натощак крепкий алкоголь, но аперитивом для запуска ферментативной системы может послужить глоток шампанского или вина с сыром или семгой, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, не существует безопасной дозы алкоголя, но есть понятие, как аперитив, который не должен превращаться в пьянку.
"Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или семгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно", – пояснил специалист.
Брюн предупредил, что после употребления спиртного натощак возможен алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Специалист рекомендовал есть и выпивать в небольших количествах.
Нарколог также не рекомендовал пить в течение всего дня. По его словам, есть часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен". К примеру, предполагается, что ближе к вечеру, человек примет спиртное во время ужина, а потом он ляжет спать. Эксперт также рассказал о лекарствах, которые могут помочь при алкогольном отравлении.
"Прежде всего, аскорбиновая кислота, она увеличивает обменные процессы. Янтарная кислота, лимонная кислота – они не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья. Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно", – добавил Брюн.
Ранее врач рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19. Брюн не рекомендовал употреблять спиртные напитки переболевшим коронавирусом, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.
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