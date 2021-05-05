В Москве начали проверку частной клиники из-за некачественных услуг

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку информации об оказании некачественных услуг в частной клинике в Даниловском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в органы с жалобой обратился мужчина, по словам которого его жену госпитализировали 15 апреля в частную клинику на Автозаводской улице, где ей оказывали ненадлежащую медицинскую помощь, из-за чего состояние женщины только ухудшилось.

"Также мужчина сообщил, что его супругу удерживают в указанном медицинском учреждении, ограничивая посещение к ней близких родственников", – добавили в ведомстве.

В учреждении уже провели осмотр и изъяли медицинские и прочие документы. СК вместе с сотрудниками Росздравнадзора оценит действия руководства и сотрудников клиники, после чего примет решение о дальнейших действиях.

В конце апреля СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над пожилой пациенткой больницы имени Иноземцева. До этого в Сети появилось видео, на котором медсестры кричат и оскорбляют женщину. В Депздраве заявили, что виновные будут отстранены от своих должностей, а к руководству применят дисциплинарные меры.

