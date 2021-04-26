Юрист рассказал, что может грозить издевавшимся над пенсионеркой в Москве медсестрам

В Сети разошлось пугающее видео, снятое в одной из московских больниц. На кадрах запечатлено, как медсестры громко кричат на пожилую пациентку, угрожают и всячески ее оскорбляют. Ситуацию взяли на контроль в Депздраве. Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело. Разбираемся, какое наказание может грозить работницам медучреждения.



"Ты в морг сейчас поедешь"

Пациентка больницы имени Ф. И. Иноземцева Лея разметила в интернете видео, на котором медсестры издеваются над пенсионеркой. На записи слышно, как они в грубой форме общаются с женщиной, периодически вставляя нецензурную лексику. Затем, по всей вероятности, медработницы начали ее бить, поскольку та стала кричать нечеловеческим голосом. Кульминацией стало заявление одой из медсестер, пообещавшей больной: "Ты в морг сейчас поедешь".

Сама Лея рассказала телеканалу "360", что вечером того дня в больнице якобы творились странные вещи. По словам девушки, одна из медсестер была явно нетрезвой: покачивалась, у нее заплетался язык, хотя до этого днем пациентка видела ее нормальной. Примерно в полночь Лея услышала крики из палаты, расположенной в конце коридора.





Лея Из палаты доносились крики бабушки, маты-перематы медсестер. Они очень сильно оскорбляли бабушку, она кричала. Я слышала шлепки, хлопки, может, они ее били, но я не уверена.

После резонансного видео столичный департамент здравоохранения организовал проверку по факту ненадлежащего обращения с пациентами. В ведомстве заявили, что виновные будут отстранены от должностей. Кроме того, к руководству больницы применят дисциплинарные меры. "Подобные действия медицинского персонала недопустимы", – подчеркнули в пресс-службе.

Инцидентом также заинтересовались в Следственном комитете. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о первых результатах проверочных мероприятий. В понедельник, 26 апреля, столичные следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".





пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве Как сообщалось ранее, в одном из мессенджеров появилось видео, на котором медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Установлено, что женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение.

Отмечается, что по поручению главы СК следователи немедленно выехали в медучреждение, изъяли медицинские документы и осмотрели место происшествия. Также они допросят руководство больницы и медицинский персонал.



СК возбудил дело по факту издевательств над пенсионеркой в столичной больнице

Что будет с медсестрами?

Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко в разговоре с Москвой 24 пояснил, что медсестры вполне могут быть привлечены к уголовной ответственности. По его словам, им, скорее всего, грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ.

"Если это ограничилось только оскорблениями, то это одно наказание, если были еще телесные повреждения причинены, то другое. Если наступила утрата трудоспособности, какие-то негативные последствия для здоровья, то третье. Насколько оно будет строгое, это должны выявить следователи и суд", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, если следствие докажет, что медперсонал на рабочем месте был в нетрезвом состоянии, то суд это примет как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора, добавил юрист. При этом он выразил надежду, что виновные понесут наказание, "чтобы другим медсестрам неповадно было так себя вести".





Андрей Карпенко юрист Центра медицинского права Пока можно сказать, что это абсолютно безнравственно, просто нет слов. Понятно, что человек не по своей воле оказывается в больнице. И встречать его такими садистскими методами – это неправильно.

Вместе с тем собеседник Москвы 24 посоветовал всем пациентам в случае противоправных действий со стороны медперсонала фиксировать все нарушения на камеру мобильного телефона.



"Лучше фиксировать на видео или хотя бы аудио. Такая запись является неопровержимым доказательством. С точки зрения сбора доказательной базы это безупречно отработано. Потому что писать заявление не всегда является действенным методом", – рассуждает Карпенко.





Андрей Карпенко юрист Центра медицинского права Сейчас телефон в руках человека не вызывает никаких подозрений, причем необязательно специально наводить на человека камеру.

В свою очередь, председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов призвал и медиков, и пациентов быть терпимее друг к другу. При этом, по его мнению, существует проблема качественного оказания помощи сотрудниками младшего медперсонала.

"Я могу понять медсестер и других сотрудников, которые работают в больнице, – у них действительно тяжелая работа. Зачастую пациенты тоже бывают несдержанными и считают, что врачи им все должны. А потом начинаются взаимные оскорбления", – объяснил собеседник Москвы 24.

Однако, по его мнению, не существует оправданий для работников больниц и поликлиник, которые бывают настолько несдержанными и оскорбляют пациентов. Это уже выходит из плоскости врачебной этики, тут на первый план выдвигается общечеловеческая проблематика, заключил Хромов.