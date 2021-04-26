СК возбудил дело по факту издевательств над пенсионеркой в столичной больнице

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Следователи в Москве открыли уголовное дело по факту издевательств над пожилой пациенткой со стороны медсестер в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Измайловским межрайонным следственным отделом СК по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – заявила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она отметила, что следователи немедленно выехали в больницу по поручению главы СК Александра Бастрыкина, осуществив выемку медицинских документов и осмотрев место происшествия.

"Сегодня будет допрошено руководство больницы и медицинский персонал", – сказала Иванова.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как персонал больницы имени Иноземцева издевается над пожилой женщиной. Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку по факту ненадлежащего обращения с пациентами. В ведомстве заявили, что виновные будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.