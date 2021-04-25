Депздрав Москвы проверит больницу имени Иноземцева после сообщения об избиении пациентки

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Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку по факту ненадлежащего обращения с пациентами в больнице имени Иноземцева. Соответствующее видео появилось накануне в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как персонал медучреждения издевается над пожилой женщиной.

"По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач. Подобные действия медицинского персонала недопустимы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что виновные будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.

Кроме того, инцидент проверят и в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о первых проверочных мероприятиях, уточняет ТАСС.

Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой.

