В Москве прокуратура проверит информацию об избиении детей в частном детсаду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Родители заявили о применении физической силы к шести детям со стороны работницы частного детского сада в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По предварительным данным, родители подали заявление о применении физической силы к шести воспитанникам частного детского заведения со стороны воспитателя. Сама работница все обвинения отрицает.

Сейчас прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Проверка исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья детей продолжается", – заключили в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура проверяла информацию об издевательствах над ребенком в казанском частном детском саду. Когда ребенок плакал, его заставляли по несколько раз раздеваться и одеваться, а также закрывали на ключ одного в раздевалке.