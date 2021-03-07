В Москве прокуратура проверит информацию об избиении детей в частном детсаду

16:57
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Родители заявили о применении физической силы к шести детям со стороны работницы частного детского сада в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По предварительным данным, родители подали заявление о применении физической силы к шести воспитанникам частного детского заведения со стороны воспитателя. Сама работница все обвинения отрицает.
Сейчас прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего.
"Проверка исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья детей продолжается", – заключили в сообщении ведомства.
Ранее прокуратура проверяла информацию об издевательствах над ребенком в казанском частном детском саду. Когда ребенок плакал, его заставляли по несколько раз раздеваться и одеваться, а также закрывали на ключ одного в раздевалке.
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