В Бундестаге заявили, что Россия может быть причастна к инциденту с бортом Ryanair

12:05
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген заявил, что Москва может быть причастна к инциденту с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Об этом сообщает "Газета.ру".
Реттген полагает, что, даже если Россия не принимала непосредственного участия в государственном угоне самолета, он мог быть ей санкционирован. Кроме того, немецкий парламентарий отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко не смог бы так крепко стоять у власти без российской поддержки.
По его мнению, Евросоюз должен ввести санкции в отношении Минска, в том числе против белорусских госкомпаний и силовых структур.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что руководители стран Евросоюза обсудили возможную причастность России к ситуации с рейсом Ryanair в Минске, однако сведений в пользу данной теории нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.
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