В Минск поступило несколько сообщений о "минировании" самолета Ryanair

18:28
Фото: ТАСС/Darius Mataitis via www.imago-images.de
В Минск поступило несколько сообщений о ложном "минировании" лайнера авиакомпании Ryanair. Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, информацию направили посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail.
В ведомстве также уточнили, что сообщений было несколько, они поступили в 12:25 и в 12:56.
"В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", – отметили в СК республики.
Ранее департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair.
Из нее следует, что диспетчер передал пилоту ранее полученную от спецслужб информацию о нахождении на борту бомбы, которая может быть взорвана над Вильнюсом. Он рекомендовал экипажу совершить посадку в аэропорту Минска. Угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа в расшифровке отсутствуют.
Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что интерпретация Белоруссией случившегося на борту самолета компании не является правдивой и точной.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".
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