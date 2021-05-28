В Минск поступило несколько сообщений о "минировании" самолета Ryanair

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В Минск поступило несколько сообщений о ложном "минировании" лайнера авиакомпании Ryanair. Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, информацию направили посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail.

В ведомстве также уточнили, что сообщений было несколько, они поступили в 12:25 и в 12:56.

"В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", – отметили в СК республики.

Ранее департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair.

Из нее следует, что диспетчер передал пилоту ранее полученную от спецслужб информацию о нахождении на борту бомбы, которая может быть взорвана над Вильнюсом. Он рекомендовал экипажу совершить посадку в аэропорту Минска. Угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа в расшифровке отсутствуют.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что интерпретация Белоруссией случившегося на борту самолета компании не является правдивой и точной.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".