Эксперт рассказал, ударит ли отмена рейсов в РФ в обход Белоруссии по россиянам

За минувшие пару дней несколько европейских авиакомпаний отменили рейсы в Москву. В частности, речь идет об Air France и Austrian Airlines. Заминка вызвана тем, что Россия не одобрила маршрут полета в обход Белоруссии, заявили перевозчики. Позднее стало известно, что Austrian Airlines все же было выдано разрешение на осуществление рейса из Вены в Москву по альтернативному пути. Разбираемся, чем напряженная ситуация между белорусскими властями и ЕС может обернуться для россиян.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Не поделили небо

Первое сообщение об отмене рейса французской авиакомпании Air France появилось 26 мая. Борт должен был следовать из Парижа в Москву, однако полет так и не состоялся. Представители перевозчика заявляли, что проблема возникла по техническим причинам.





пресс-служба Air France Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию.

Планировалось, что рейс осуществят на следующий день, но отмена произошла и 27 мая. Причем не только у Air France, но и у Austrian Airlines. Представители австрийского перевозчика назвали ту же причину проволочки: Россия не одобрила альтернативный маршрут полета, проложенный не через Белоруссию.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву", – пояснили в авиакомпании.

В связи со сложившейся ситуацией австрийский МИД выпустил заявление, в котором указано, что Австрия считает непонятными действия российской стороны.

"Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой", – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем Air France отменила еще один рейс, который был запланирован на пятницу, 28 мая. Вывозить застрявших в Париже пассажиров пришлось российской авиакомпании "Аэрофлот". При этом в Austrian Airlines сообщили, что Россия все же согласовала в пятницу рейс из Вены в Москву.

"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно", – рассказал представитель перевозчика.

Однако в авиакомпании добавили, что до сих пор отсутствует разрешение на выполнение дальнейших пассажирских рейсов из Вены в Москву, а также транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин в обход Белоруссии. При этом перевозчик ожидает и здесь положительного решения со стороны РФ.



Ранее в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС, а также заходить в воздушное пространство союза. Кроме того, европейским перевозчикам посоветовали строить маршруты в обход Белоруссии. Такие шаги были приняты в ответ на инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. В воскресенье, 23 мая, борт совершал перелет из Афин в Вильнюс. Однако из-за ложного сообщения о минировании был вынужден сесть в аэропорту Минска. Этим рейсом летел Роман Протасевич, который является основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. В итоге его задержали. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Помимо него, также была задержана Софья Сапега, являющаяся российской гражданкой. Девушку подозревают в том, что в 2020 году она совершила преступления, предусмотренные рядом статей Уголовного кодекса Белоруссии.



Не политизировать ситуацию

Вопросы по ситуации с Air France журналисты 27 мая адресовали к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он ответил, что проблемы, связанные с авиацией, не входят в компетенцию администрации российского лидера.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Да, мы видели эти сообщения Air France, но вы, наверное, согласитесь, что, естественно, администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями.

Однако в Росавиации также воздержались от каких-либо оценок сложившейся проблемы. "Пока отказываемся от комментариев, мы не оцениваем эту ситуацию и никаким образом не комментируем", – заявила советник руководителя агентства Елена Михеева.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что российская сторона поддерживает позицию Белоруссии о необходимости международного расследования инцидента, произошедшего 23 мая в минском аэропорту.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске.

Мишустин подчеркнул, что Москва выступает против односторонних санкций.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что Россия в скором времени все же даст европейским компаниям разрешение осуществлять полеты на свою территорию в обход Белоруссии. Об этом журналистам рассказал близкий к Минтрансу источник.

По его данным, заминка произошла из-за необходимости проработать новые маршруты с учетом решения европейских перевозчиков не входить в белорусское воздушное пространство.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне пострадают?

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, несостоявшиеся рейсы – это небольшая заминка, которая требует времени на устранение.

"Если взять отказ австрийским авиалиниям и Air France, они изменили план маршрута. Поэтому им нужно просто пересогласовать этот маршрут, как требуют условия допуска на такого рода рейсы", – заявила эксперт в беседе с Москвой 24.

Он прогнозирует, что проблема по всем рейсам может решиться уже в ближайшее время. По мнению вице-президента РСТ, такая заминка совершенно не означает закрытия авиасообщения между Россией и ЕС.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Мне представляется, что Россия не будет отменять или радикально менять систему возобновления авиасообщения со странами, будет то ЕС или другие государства, из-за ситуации с Белоруссией. Это не скандал России с ЕС. Да, мы к этому отношение имеем, конечно, потому что у нас Союзное государство. Но мы реализуем союзничество через ту позицию, которую МИД совершенно ясно высказывает.

Барзыкин также предположил, что нынешняя заминка никак не отразится на российских туристах, поскольку налаженного турпотока с ЕС из-за ситуации с коронавирусом пока еще нет.

"Эта проблема не касается туристских потоков, потому что их на данный момент с Евросоюзом нет. Да, есть деловые, семейные и иного рода рейсы, а туристских нет. Так что на него это не влияет пока никак", – пояснил вице-президент РСТ.

Что касается российских авиакомпаний, по словам Барзыкина, они не собираются менять траекторию полета рейсов, проходящих по воздушному пространству Белоруссии.