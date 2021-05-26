Air France отменила рейс из Парижа в Москву

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Запланированный на сегодня рейс AF1154 из Парижа в Москву французской авиакомпании Air France отменен. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Уточняется, что в российской столице борт должен был приземлиться в 15:00.

В авиакомпании пояснили, что рейс был отменен из-за того, что Россия не согласовала план облета Белоруссии.

"Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", – отметил представитель пресс-службы РИА Новости.

До этого французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".