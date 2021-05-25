Эксперты объяснили, как ситуация с рейсом Ryanair скажется на российских туристах

Международные авиакомпании массово ограничивают сообщение с Белоруссией. Причиной стала вынужденная посадка в аэропорту Минска рейса Афины – Вильнюс ирландской компании Ryanair. Это произошло из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера. Разбираемся, повлияет ли сложившаяся ситуация на российских туристов.



Летать нелегко

Инцидент в минском аэропорту произошел 23 мая. В Ryanair заявили, что указание посадить самолет поступило от белорусских диспетчеров. По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, авторы сообщения о минировании самолета угрожали взорвать лайнер над Вильнюсом. В итоге угроза не подтвердилась, в Следственном комитете страны возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

После приземления журналист Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами при проверке документов. В Белоруссии против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, среди которых "организация массовых беспорядков". Он уже дает признательные показания. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ситуация с самолетом Ryanair вызвала бурную реакцию у западных стран. Полеты над Белоруссией уже приостановили сразу несколько крупных западных авиакомпаний. Об изменении маршрутов объявили французская Air France и финская Finnair. К ним присоединились латвийская airBaltic, польская LOT, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa, а также Singapore Airlines.

Саммит Евросоюза постановил запретить авиакомпаниям из Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Кроме того, европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии. В Кремле уже дали оценку решениям ЕС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация вызывает сожаление.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег, это счетная позиция.

Европейские воздушные гавани уже отказываются принимать рейсы компании "Белавиа". В качестве ответных мер перевозчик принял решение приостановить сообщение с Францией и Великобританией до конца октября.

Помимо этого, ряд зарубежных стран выступили за новые санкции в отношении Белоруссии. Глава Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости провести международное расследование ситуации. Ситуацию с Протасевичем он охарактеризовал как "вопиющую попытку белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова реакцию западных стран на ситуацию вокруг рейса Ryanair назвала истерикой. По ее словам, в последние годы было сразу несколько примеров принудительной посадки самолетов разных стран по инициативе западных государств. В том числе это происходило и по политическим причинам, подчеркнула Захарова.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Удар по туризму?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 отметила, что жизнь российских путешественников из-за ситуации с воздушным пространством Белоруссии никак не изменится.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств У России с Белоруссией прекрасные отношения, нашим туристам интересна эта страна. Поэтому все политические разборки с другими государствами туризма не коснутся. Это отразится на тех западных авиакомпаниях, которые побоялись летать через Минск. Туристы из этих стран будут путешествовать более неудобными и более дорогими маршрутами.

"Я вообще не допускаю мысли, что российские авиакомпании откажутся от авиасообщения с Белоруссией. Нам понятно, по каким причинам мы теперь облетаем Украину при полетах в Турцию. Но почему мы должны облетать Белоруссию? Причин для этого нет", – считает Осипова.

Директор научного центра госрегулирования ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд заявил Москве 24, что от закрытия воздушного пространства над Белоруссией российские авиакомпании только выиграют.

"Пассажиру, которому удобнее полететь в Минск из Франкфурта, станет сложнее. Теперь ему придется из Франкфурта добираться в Москву, а уже потом в Белоруссию. Российским авиакомпаниям добавится работы, но спрос на них увеличится. А значит, увеличится и заработок. Количество полетов из Москвы в другие страны тоже возрастет", – комментирует Фридлянд.





Александр Фридлянд директор научного центра госрегулирования ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Ирландская Ryanair не захотела летать через Белоруссию. Другие авиакомпании из солидарности к ней присоединились. Но к нам-то это никакого отношения не имеет – кроме того что мы теперь не сможем этими авиакомпаниями летать через Минск в другие страны.

По словам эксперта, если российские авиакомпании примут решение облетать воздушное пространство Белоруссии, это повлечет за собой постепенное увеличение цен на билеты. При средней дистанции полета наших туристов в 2–2,5 тысячи километров маршрут увеличится примерно на 7–10%, считает Фридлянд. При этом цена увеличится меньше чем на 7–10%, резюмировал собеседник Москвы 24.

