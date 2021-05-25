"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" прекратила осуществление полетов из Минска в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 года. Об этом сообщает RT.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", – заявил перевозчик.

В компании выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

В понедельник, 24 мая, Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство. Кроме того, управлению гражданской авиации Великобритании рекомендовано не находиться в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее Франция также закрыла свое небо для белорусской компании "Белавиа". Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари также призвал французские авиакомпании не пользоваться воздушным пространством Белоруссии в целях безопасности пассажиров.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что в самолете находится бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления лайнера его задержали.