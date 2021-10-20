Мезенцев заявил о враждебных шагах Запада в связи с интеграцией РФ и Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад совершает откровенно враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, беспрецедентное санкционное давление на Белоруссию и Россию подтверждает то, что западные партнеры стремятся к упрощенчеству, примитивизации международного диалога.
"Стремление западных идеологов негативно влиять на межгосударственные отношения Москвы и Минска, использование при этом надуманных политических поводов, откровенно враждебные шаги в отношении России и Белоруссии, особенно принятие Европарламентом резолюции, осуждающей союзную интеграцию как фактор, угрожающий развитию Евросоюза, – пример прямого вмешательства в дела независимых и суверенных государств", – заявил он в ходе выступления на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем заключается суть интеграции России и Белоруссии. По его словам, главной целью является улучшение жизни народов двух стран.
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