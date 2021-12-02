Лукашенко анонсировал совместные военные учения России и Белоруссии

11:38
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Военнослужащие России и Белоруссии в ближайшее время проведут учения. Об этом в интервью РИА Новости заявил Александр Лукашенко.
"Мы договорились с президентом Владимиром Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал он.
По словам белорусского лидера, предположительно, учения пройдут в два этапа.
"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", – добавил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции, в данный момент страны его не достигли.
До этого Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета. Документ утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре.
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