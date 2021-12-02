Лукашенко анонсировал совместные военные учения России и Белоруссии

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Военнослужащие России и Белоруссии в ближайшее время проведут учения. Об этом в интервью РИА Новости заявил Александр Лукашенко.

"Мы договорились с президентом Владимиром Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал он.

По словам белорусского лидера, предположительно, учения пройдут в два этапа.

"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", – добавил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции, в данный момент страны его не достигли.

До этого Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета. Документ утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре.

