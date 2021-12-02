Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия еще не пришли к созданию единой валюты

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Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции. В данный момент страны его не достигли, сказал политик.
"Подойдем – будем решать", – подчеркнул Лукашенко в интервью РИА Новости.
По мнению президента Белоруссии, в данный момент вопрос о единой валюте не стоит обсуждать.
"Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step", – выразил мнение Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что введение поста единого президента Союзного государства не обсуждается. По его словам, этот вопрос даже не стоит в повестке дня.