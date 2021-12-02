Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия еще не пришли к созданию единой валюты

Фото: depositphotos/palinchak

Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции. В данный момент страны его не достигли, сказал политик.

"Подойдем – будем решать", – подчеркнул Лукашенко в интервью РИА Новости.

По мнению президента Белоруссии, в данный момент вопрос о единой валюте не стоит обсуждать.

"Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step", – выразил мнение Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что введение поста единого президента Союзного государства не обсуждается. По его словам, этот вопрос даже не стоит в повестке дня.