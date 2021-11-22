Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что введение поста единого президента Союзного государства не обсуждается. Об этом сообщает БелТА.

"Мы никогда с Владимиром Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета.

Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.