Референдум по новой Конституции Белоруссии планируется в 20-х числах февраля

07:24
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Референдум по новой Конституции Белоруссии проведут в 20-х числах февраля, если не будет чрезвычайной ситуации, заявил Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
"Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей Конституции, вынесем на референдум, будет вынесена Конституция на референдум", – пояснил президент Белоруссии.
Он также утончил, что референдум проведут в случае, если не начнется война. Глава государства добавил, что такое развитие событий – это фантастика.
В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Перед референдумом проект поправок в основной закон Белоруссии собираются вынести на публичное обсуждение. Состояться оно может уже в первой половине декабря.
Ранее белорусский лидер сообщал, что Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции, в данный момент страны его не достигли.
До этого Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета.
Декрет утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержались основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
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