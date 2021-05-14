В Белоруссии хотят ограничить законодательную функцию президента

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В Белоруссии могут исключить возможность президента издавать имеющие силу закона декреты, тем самым ограничив законодательную функцию главы государства. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

"Следует исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона в целях более полной реализации парламентом законодательной функции", – заявил Миклашевич.

Также речь идет об издании президентом временных декретов, имеющих силу закона по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".

Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий.