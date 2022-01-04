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Политика

04:19

Украинский журналист заявил, что Байден показал свое плохое отношение к Зеленскому

за рубежом политика

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время для телефонного разговора. Такое мнение выразил заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.

Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался, когда в Киеве было около 11 часов вечера, а в Вашингтоне – около 4 часов дня.

"Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома", – считает Минин.

Он отметил, что разговор президента США с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, однако, подчеркнул журналист, ситуация иная, поскольку предложение о телефонном звонке поступило из Москвы. В случае же с Зеленским, добавил Минин, инициатором выступил именно Белый дом.

Переговоры президентов Украины и США состоялись в ночь на понедельник, 3 января. Лидеры двух стран обсудили контакты с Россией в сфере безопасности. Байден подчеркнул, что Вашингтон и союзники настроены дать решительный ответ в случае эскалации на границе с Украиной.

Кроме того, президент Соединенных Штатов заверил украинского лидера в поддержке с американской стороны суверенитета и территориальной целостности Украины.

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