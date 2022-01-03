Байден провел телефонный разговор с Зеленским

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили контакты с Россией в сфере безопасности. Байден подчеркнул, что США и союзники настроены дать решительный ответ в случае эскалации на границе с Украиной.

"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ", – заявили в Белом доме.

Кроме того, президент США заверил Зеленского в поддержке с американской стороны суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.

Политолог Виталий Кулик выразил мнение, что разговор президентов США и России стал опасным звонком для Украины. Специалист обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством.