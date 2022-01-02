На Украине испугались оставлять Зеленского один на один с Путиным

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
"Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", – заявил он.
Он считает, что "компромат" на лидера Украины есть и у российских спецслужб, и у президента лично. При этом, каким образом экс-генпрокурор пришел к этому выводу, он не уточнил.
По мнению Луценко, контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.
Ранее украинский политолог Виталий Кулик заявил, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным становится опасным звонком для Украины.
В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.
Кулик обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством. Эксперт заявил, что мировым лидерам нужно считаться с позицией Украины, а не ставить перед фактом после принятия глобальных решений.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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