На Украине испугались оставлять Зеленского один на один с Путиным

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", – заявил он.

Он считает, что "компромат" на лидера Украины есть и у российских спецслужб, и у президента лично. При этом, каким образом экс-генпрокурор пришел к этому выводу, он не уточнил.

По мнению Луценко, контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

Ранее украинский политолог Виталий Кулик заявил, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным становится опасным звонком для Украины.

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.

Кулик обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством. Эксперт заявил, что мировым лидерам нужно считаться с позицией Украины, а не ставить перед фактом после принятия глобальных решений.