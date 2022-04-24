Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Белграде

Фото: TACC/Andrey Cukic/EPA

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде.

Встреча, которая продлилась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Призовой фонд турнира превышает 530 тысяч евро.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев занял первую строчку в рейтинге АТР и таким образом получил звание первой ракетки мира. Россиянин, у которого на счету 8 615 очков, обошел сербского спортсмена Новака Джоковича с его 8 465 очками.

На третьем месте оказался Александр Зайцев из Германии – 7 515. Также в топ-10 вошел россиянин Андрей Рублев, занимающий шестое место с 5 000 очками.

