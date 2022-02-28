Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

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Российский теннисист Даниил Медведев занял первую строчку в рейтинге АТР и таким образом получил звание первой ракетки мира, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Россиянин, у которого на счету 8 615 очков, обошел сербского спортсмена Новака Джоковича с его 8 465 очками. На третьем месте оказался Александр Зайцев из Германии – 7 515.

Также в топ-10 вошел россиянин Андрей Рублев, занимающий шестое место с 5 000 очками.

Ранее испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. В полуфинале теннисист одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Игра прошла 26 февраля.

Это была вторая встреча Надаля и Медведева в этом году. 30 января Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира Большого шлема. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

