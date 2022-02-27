Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Акапулько

Фото: instagram.com/rafaelnadal
Испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько, сообщает РИА Новости.
35-летний Надаль обошел британца Кэмерона Норри в финальном матчесостязания. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца.
Турнир относится к категории ATP 500 и проходит на кортах с покрытием "хард". В полуфинале теннисист одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Игра прошла 26 февраля.
Это была вторая встреча Надаля и Медведева в этом году. 30 января Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира Большого шлема. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Надаль в мировом рейтинге занимает пятое место. Испанец завоевал свой 91-й титул ATP. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема – всего их 21. Надаль – двукратный олимпийский чемпион (2008 года в одиночном разряде, 2016-го – в парном), пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии
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