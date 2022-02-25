Медведев сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Мексике

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Российский теннисист Даниил Медведев встретится в полуфинале турнира в Мексике с испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает "Газета.ру".

Игра пройдет 26 февраля в 20:00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала Медведев победил представителя Японии Йосихито Нисиокой. Их встреча продолжалась 1 час и 10 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Надаль обыграл американца Томми Пола в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:5). Их встреча длилась 2 часа и 3 минуты.

Это уже вторая встреча Надаля и Медведева в этом году. 30 января Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира Большого шлема. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Медведев уже второй раз подряд участвовал в финале Открытого чемпионата Австралии, в 2021 году россиянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

