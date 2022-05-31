Вторая ракетка мира Медведев проиграл Чиличу и не смог выйти в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

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Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертом раунде Медведев проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.
Чилич впервые взял верх над Медведевым, предыдущие три встречи завершились победой россиянина.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде. Встреча, которая продлилась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
До этого сообщалось, что британская спортсменка Эмма Радукану стала победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финальном матче британка обыграла теннисистку из Канады Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
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