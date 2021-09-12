Британская теннисистка Радукану победила в финале US Open

Фото: AP/TASS/Elise Amendola

Британская спортсменка Эмма Радукану стала победителем Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном матче британка обыграла теннисистку из Канады Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

По ходу US Open 18-летняя Радукану не проиграла ни одного сета. Кроме того, британская спортсменка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал US Open. Теннисист в полуфинале обыграл немца Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

До этого в полуфинальном матче Открытого чемпионата США Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Игра прошла в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. Матч длился 2 часа 4 минуты.

Таким образом, в финале турнира встретятся Джокович и Медведев. Игра пройдет в воскресенье, 12 сентября, в 23:00 по московскому времени.