Теннисист Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и прошел в финал US Open

Фото: PA Wire/ТАСС/Adam Davy
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
Игра прошла в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина.
Отмечается, что матч длился 2 часа 4 минуты.
Таким образом, Медведев пробился в финал соревнования. В матче за первое место российский спортсмен встретится с победителем пары Джокович – Зверев.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Уимблдонского турнира и завершил выступление в Лондоне.
Игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6 и ознаменовалась упорной борьбой – противостояние спортсменов длилось 2 часа 41 минуту.
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