Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open). Теннисист в полуфинале обыграл немца Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Матч длился 3 часа 33 минуты.

Джокович сыграет в финале с россиянином Даниилом Медведевым. Счет личных встреч теннисистов – 5-3 в пользу серба.

В полуфинальном матче Открытого чемпионата США Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Игра прошла в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. Матч длился 2 часа 4 минуты.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Уимблдонского турнира и завершил выступление в Лондоне.