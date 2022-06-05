Теннисист Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции и стал 14-кратным чемпионом Roland Garros.

Поединок состоялся в воскресенье, 5 июня, в Париже и закончился со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Рафаэль Надаль в настоящее время располагается на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Каспер Рууд – на восьмой.

Отмечается, что эта победа Надаля является уже 22-ой на играх Большого шлема в одиночном разряде. Помимо Открытого чемпионата Франции, испанский теннисист по несколько раз побеждал Australian Open и Wimbledon, а также четыре раза одерживал победу на US Open.

Россиянин Даниил Медведев ранее не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвертом раунде он уступил спортсмену из Хорватии Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Чилич впервые взял верх над Медведевым, предыдущие три встречи закончились победой россиянина.