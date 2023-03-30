Международная федерация настольного тенниса готова допустить россиян к турнирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов, заявили в исполнительном комитете Международной федерации настольного тенниса. Об этом сообщает сайт ITTF.

Таким образом, в федерации поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК).

"Отмечая это, ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерацией настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета", – говорится в сообщении.

28 марта глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать к состязаниям спортсменов в нейтральном статусе и тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Вместе с этим россияне и белорусы, которые выступают в командных видах спорта, не будут допущены.

С подобными ультиматумами не согласился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который подчеркнул, что такие критерии являются неприемлемыми. Он напомнил, что нейтральный статус является нарушением прав человека, на что обращал внимание специалист из ООН.

МОК не допустил россиян к участию в соревнованиях по командным видам спорта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!