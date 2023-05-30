Фото: ZUMA/ТАСС

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), проиграв бразильцу Тьяго Уайлду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу бразильца, который попал в основную сетку турнира после победы в квалификации.

Отмечается, что Уайлд располагается на 172-й позиции мирового рейтинга. Бразилец второй раз в карьере вышел в основную сетку турнира Большого шлема.

Медведев, в свою очередь, стал первым из россиян, кто вылетел из соревнования в мужском разряде. Стартовый раунд турнира преодолели Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс". Финальная игра против спортсмена из Дании Хольгера Руне продлилась 2 часа 34 минуты. Россиянин одержал победу со счетом 5:7, 6:2, 7:5.