Российский теннисист Рублев впервые в карьере выиграл "Мастерс"

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, счет игры составил 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Встреча длилась 2 часа 34 минуты.

По словам Рублева, он верил в победу. Спортсмен отметил, что сейчас ему необходимы массаж и отдых.

"Наконец я выиграл "Мастерс", я очень страдал на пути к этому, и вот, проигрывая по ходу матча, и когда казалось, что нет никаких шансов, сумел переломить игру", – подчеркнул он.

Ранее олимпийский чемпион по теннису из Германии Александр Зверев назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых нечестных соперников в мире. Он подчеркнул, что честность всегда должна быть частью спорта.

Зверев также напомнил историю соперничества Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, чья конкуренция ценилась во всем мире.

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