Российский борец Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

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Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, был награжден серебряной медалью в рамках чемпионата мира, соревнования проходили в Белграде.

Отмечается, что во время финального боя Магомедов встретился с представителем Соединенных Штатов Виталием Аруджау, счет поединка составил 9:10 в пользу американца.

Бронзовыми призерами стали Тайирбек Жумашбек из Киргизии и Шота Партенадзе, представляющий Грузию.

Отмечается, что Магомедову 25 лет, он смог завоевать Кубок мира, а также стать чемпионом мира и Европы.

В апреле этого года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил атлетов из России и Белоруссии к участию в состязаниях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Как отмечал директор центра спортивной подготовки сборных РФ Георгий Брюсов, спортсменов юношеских сборных РФ и Белоруссии (U15 и U17) не будут подвергать проверке на предмет связи с военными организациями. Решение об участии команд таких возрастов уже вступило в силу.



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