В Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к COVID-19

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Восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции открыли в столице. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Еще один пункт открыли из-за большого количества желающих стать донорами плазмы. В ноябре появились три дополнительные точки – их создали на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в больнице имени А. К. Ерамишанцева и больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что единый стандарт в подходе к лечению больных коронавирусной инфекцией ранее утвердил клинический комитет. Переливание плазмы назначается лечащим врачом пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой формах. Этот способ лечения является одним из самых эффективных в борьбе с коронавирусом. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19 процентов.

Донором плазмы может стать вылечившийся от коронавируса пациент от 18 до 55 лет весом более 50 килограммов. Он не должен иметь хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. Желающим сдать плазму необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870 45 16.

В конце ноября сообщалось, что донорами плазмы в Москве стали уже более шести тысяч горожан, перенесших коронавирус. При этом 12 процентов из них сдавали плазму повторно.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами предосторожности.

В столице за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились еще 6 575 пациентов. Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 464 984 человек. После лечения пациентов с COVID-19 специалисты в Москве проводят контрольные исследования для подтверждения выздоровления.