Более шести тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Донорами плазмы в Москве стали уже более шести тысяч горожан, перенесших коронавирус. При этом 12 процентов из них сдавали плазму повторно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что переливание плазмы назначается пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой форме, лечащим врачом. Этот способ лечения является одним из самых эффективных в борьбе с коронавирусом. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19 процентов.
Донором плазмы может стать вылечившийся от коронавируса пациент от 18 до 55 лет, весом более 50 килограммов. Он не должен иметь хронических заболеваний, а также болеть ВИЧ, гепатитом или сифилисом.
За 600 миллилитров плазмы донорам с антителами к инфекции выделяют стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей. Еще 1 212 рублей предусмотрены в качестве компенсации на питание.
Узнать подробности о том, как стать донором, можно по телефону +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 09:00 до 19:00 или на сайте. Всего в Москве функционирует семь пунктов сдачи плазмы.
Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы в октябре. Данный показатель вырос в два раза по сравнению с сентябрьским, когда плазму сдали 699 москвичей.
Стало известно, кто может стать донором плазмы с антителами к коронавирусу
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