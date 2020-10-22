Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве более 4 тысяч человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в столичном Оперштабе.
"Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей", – рассказали в ведомстве.
Более 10% москвичей сдавали кровь несколько раз. Чтобы стать донором, переболевшим коронавирусом столичным жителям необходимо входить в возрастную группу от 18 до 55 лет, не иметь хронических заболеваний, а также положительных анализов на гепатиты B и С и ВИЧ.
Если москвич желает сдать плазму крови и соответствует указанным условиям, то ему необходимо позвонить на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Решение о применении плазмы крови выздоровевших от COVID-19 в лечении заболевших коронавирусом было принято в апреле. Переливание плазмы осуществляется при среднем и тяжелом течениях болезни.
Сообщается, что при данном процессе почти в два раза снижается вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ. Кроме того, на 19% увеличивается выживаемость заболевших COVID-19. Решение о таком лечении принимает лишь лечащий врач на основе показаний пациента.
Сергей Собянин распорядился о стимулирующих выплатах сдавшим кровь. За 600 миллилитров плазмы донор может получить 5 тысяч рублей.
Прием доноров осуществляется в четырех пунктах:
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что госпитализация заболевших коронавирусом в Москве осуществляется бесплатно. Он подчеркнул, что она происходит исключительно по экстренным показаниям, а расходы по лечению покрываются системой ОМС.
Согласно последним данным, за сутки в Москве госпитализировали 1 215 человек с коронавирусом. Всего за 24 часа в столице зафиксировали 4 389 новых случаев заболевания COVID-19. 383 столичных пациента находятся на аппаратах ИВЛ.
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