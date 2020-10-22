Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве более 4 тысяч человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в столичном Оперштабе.

"Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей", – рассказали в ведомстве.

Более 10% москвичей сдавали кровь несколько раз. Чтобы стать донором, переболевшим коронавирусом столичным жителям необходимо входить в возрастную группу от 18 до 55 лет, не иметь хронических заболеваний, а также положительных анализов на гепатиты B и С и ВИЧ.

Если москвич желает сдать плазму крови и соответствует указанным условиям, то ему необходимо позвонить на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Решение о применении плазмы крови выздоровевших от COVID-19 в лечении заболевших коронавирусом было принято в апреле. Переливание плазмы осуществляется при среднем и тяжелом течениях болезни.

Сообщается, что при данном процессе почти в два раза снижается вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ. Кроме того, на 19% увеличивается выживаемость заболевших COVID-19. Решение о таком лечении принимает лишь лечащий врач на основе показаний пациента.

Сергей Собянин распорядился о стимулирующих выплатах сдавшим кровь. За 600 миллилитров плазмы донор может получить 5 тысяч рублей.

Прием доноров осуществляется в четырех пунктах:



Центр крови имени О. К. Гаврилова (улица Бакинская, дом 31);

(улица Бакинская, дом 31); НИИ СП имени Н. В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12);

(Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12); ГКБ № 52 (улица Пехотная, дом 3, корпус 1);

(улица Пехотная, дом 3, корпус 1); ГКБ им. М.П. Кончаловского (Зеленоград, улица Каштановая аллея, дом 2, строение 1).

В настоящий момент в Москве действуют четыре временных госпиталя, принимающих пациентов с коронавирусом. Они расположены на ВДНХ, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе, в "Крылатском" и "Сокольниках". Столичные власти сообщали, что госпитали оснащены современным оборудованием, а вся процедура по записи пациентов и фиксации их состояния переведены на электронные носители.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что госпитализация заболевших коронавирусом в Москве осуществляется бесплатно. Он подчеркнул, что она происходит исключительно по экстренным показаниям, а расходы по лечению покрываются системой ОМС.

Согласно последним данным, за сутки в Москве госпитализировали 1 215 человек с коронавирусом. Всего за 24 часа в столице зафиксировали 4 389 новых случаев заболевания COVID-19. 383 столичных пациента находятся на аппаратах ИВЛ.