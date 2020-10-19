Проценко объяснил, что госпитализация по COVID-19 осуществляется бесплатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют бесплатно, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Информация о возможности платной госпитализации для лечения COVID-19 в ГКБ № 40 является абсолютной ложью. Госпитализация осуществляется исключительно по экстренным показаниям. Расходы по лечению покрываются системой ОМС", – написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он попросил сообщать о случаях, если кто-то предлагает за деньги устроить госпитализацию в медцентр в Коммунарке.
19 октября Сергей Собянин сообщил об открытии еще двух резервных госпиталей в столице. Глава города сообщил, что за последнюю неделю наблюдались сложности в ситуации с коронавирусом. Он заявил, что власти видят увеличение прироста заболевших.
Госпитали будут размещены в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе и на ВДНХ. Они были подготовлены весной 2020 года и оснащены всем необходимым оборудованием.
В начале октября в столице развернули два резервных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Плановая мощность первого составляет около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии, второго – 347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.
За последние сутки в Москве зафиксировали 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 988 пациентов. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в России за минувшие 24 часа обнаружили 15 982 новых случая COVID-19.
Собянин рассказал о планах борьбы с COVID-19
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