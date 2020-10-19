Собянин заявил об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил об открытии еще двух резервных госпиталей в столице. Об этом он рассказал в ходе открытия госпиталя в АТЦ "Москва".

Глава города сообщил, что за последнюю неделю наблюдались сложности в ситуации с коронавирусом. Он заявил, что власти видят увеличение прироста заболевших.

"Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время", – рассказал Собянин.

Глава города напомнил о необходимости соблюдать правила санитарной безопасности. Он отметил, что за последнюю неделю столичные жители стали более ответственно относиться к масочному режиму. Собянин также рассказал, что в общественных местах, на транспорте и в торговле значительно прибавилось порядка.

"Около миллиона москвичей перешли на удаленный режим работы. В целом в метрополитене, мы видим, снизился поток по сравнению с прошлым годом на 40%", – подчеркнул Собянин.

Сообщается, что госпитали будут размещены в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе и на ВДНХ. Они были подготовлены весной 2020 года и оснащены всем необходимым оборудованием.

В АТЦ "Москва" подготовили 1 818 инфекционных коек и 57 мест в интенсивной терапии. Также развернута лаборатория мощностью 2,5–3 тысячи проб в сутки. С пациентами будут работать 288 человек. В госпитале полностью отсутствует бумажный документооборот, все документы доступны в электронном виде. Управление госпиталем осуществляет больница имени Юдина.

На ВДНХ медучреждение разместили в павильоне № 75. Там для пациентов с коронавирусом подготовили 1 707 коек и 72 места в интенсивной терапии. Также была развернута лаборатория мощностью около 4 тысяч проб в сутки. С пациентами будут работать 280 человек. Госпиталь на ВДНХ вошел под управление ГКБ № 24.

В начале октября в Москве развернули два резервных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Плановая мощность первого составляет около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии, второго – 347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 988 пациентов. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в России за минувшие 24 часа обнаружили 15 982 новых случая COVID-19.