В Москве за сутки госпитализировали 1 215 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

4 389 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Москве за последние сутки, сообщили в столичном Оперштабе.

Кроме того, за минувшие 24 часа 1 215 человек с COVID-19 были госпитализированы, 383 пациента с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ.

Сообщается, что среди новых выявленных случаев COVID-19 в Москве 44,1% обнаружено у лиц от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, 4,5% – от 80 лет, 8,8% – до 18 лет.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 15 700 новых случаев коронавируса, за все время пандемии – 1 447 535 человек. 1 096 560 пациентов выздоровели от коронавируса, 24 952 человека скончались.

В Москве за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 2 365 человек. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 279 973 пациента. В то же время 63 человека скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки.